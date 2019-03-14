РИАМО – 14 мар. У здания теннисного клуба на территории столичных «Лужников» будут «водные» фасады, технология шелкографии позволит нанести на панорамные окна в центральной части объекта узоры, напоминающие падающие вниз потоки воды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Само здание построят в современном архитектурном стиле деконструктивизм. Дизайн-проект утвержден в Москомархитектуре.

«Многофункциональный спортивный комплекс разместится неподалеку от Лужнецкой набережной и спортивного зала «Дружба», – говорится в сообщении.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов уточнил, что для этого яркого стиля характерны асимметричные формы, ломаные линии, острые углы, обилие оригинальных элементов.

«Такие здания нередко отличаются оригинальным декором. В частности, рисунки на стеклянном фасаде теннисного клуба будут напоминать потоки воды. Так авторы подчеркнули близость спортивного объекта к набережной Москвы-реки. При строительстве здания будут использовать стекло, металл и бетон. Теннисный клуб в «Лужниках» станет крупнейшим в России: его площадь составит более 20 тысяч квадратных метров», – пояснил он.

Кузнецов добавил, что при создании дизайн-проекта авторы вдохновлялись идеями таких знаменитых архитекторов, как Заха Хадид (музей транспорта Риверсайд в Глазго, 2011), Томас Мейн (Международная начальная школа, Лонг-Бич, Калифорния, 1999) и Фрэнк Гери (концертный зал имени Уолта Диснея, 2003).

Понятие деконструктивизма пришло в современную архитектуру из французской философии. Автором концепции деконструкции был знаменитый мыслитель и теоретик литературы Жак Деррида (1930-2004) Здания, построенные в этом стиле, поражают и удивляют стороннего наблюдателя своей сложностью.

«На первом этаже спортивного комплекса разместятся плавательный бассейн и два зала: в одном будет девять теннисных кортов, в другом – шесть. Одновременно в них смогут находиться 60 человек. Здесь также обустроят четыре зала для сквоша, зал настольного тенниса и зал для бадминтона», – перечисляется на сайте.

На втором этаже откроется банный комплекс с массажными комнатами и раздевалками, а также спортивные магазины и зона питания с ресторанами и кафе. На третьем этаже можно будет посетить детский центр, гимнастический и тренажерный залы. Конференц-зал и залы для групповых спортивных тренировок разместятся на четвертом этаже. Пятый этаж отведут под административные помещения.

«После завершения работ на благоустроенной территории под открытым небом заработают семь теннисных кортов, площадка для пляжного тенниса, две площадки для падел-тенниса. Вокруг здания высадят деревья и кустарники, постелют газон, установят фонари и лавочки для отдыха, организуют велопарковку. В вечернее время на здании будет зажигаться архитектурная подсветка. Завершить строительство теннисного клуба планируется к 2020 году», – добавляется в материале.

На территории спортивного комплекса «Лужники» продолжаются работы по реконструкции. После их завершения он превратится в международный спортивный кластер. В этом году достроят Дворец водных видов спорта, который станет самым крупным в Москве и одним из крупнейших в Европе. До конца года также построят центр художественной гимнастики, который станет площадкой для подготовки и выступления звезд российского и мирового спорта.

До конца 2021 года на улице Лужники неподалеку от футбольных полей в северной части комплекса откроется Дворец единоборств. Одну часть здания займет центр самбо, вторую – центр бокса. В современном здании со стеклянным потолком также разместятся два бассейна и залы с трибунами для проведения соревнований.

На Воробьевых горах планируется обустроить горнолыжные склоны, где будут проходить соревнования по слалому и сноуборду. В конце 2018 года открылась канатная дорога через Москву-реку, которая соединила спортивный комплекс и улицу Косыгина.

Стадион в «Лужниках», самый крупный в России, после масштабной реконструкции принял в прошлом году чемпионат мира по футболу. Здесь прошли церемония и матч открытия, одна из игр полуфинала и финал.