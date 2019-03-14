РИАМО – 14 мар. У здания теннисного клуба на территории столичных «Лужников» будут «водные» фасады, технология шелкографии позволит нанести на панорамные окна в центральной части объекта узоры, напоминающие падающие вниз потоки воды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Само здание построят в современном архитектурном стиле деконструктивизм. Дизайн-проект утвержден в Москомархитектуре.
«Многофункциональный спортивный комплекс разместится неподалеку от Лужнецкой набережной и спортивного зала «Дружба», – говорится в сообщении.
Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов уточнил, что для этого яркого стиля характерны асимметричные формы, ломаные линии, острые углы, обилие оригинальных элементов.
Кузнецов добавил, что при создании дизайн-проекта авторы вдохновлялись идеями таких знаменитых архитекторов, как Заха Хадид (музей транспорта Риверсайд в Глазго, 2011), Томас Мейн (Международная начальная школа, Лонг-Бич, Калифорния, 1999) и Фрэнк Гери (концертный зал имени Уолта Диснея, 2003).
Понятие деконструктивизма пришло в современную архитектуру из французской философии. Автором концепции деконструкции был знаменитый мыслитель и теоретик литературы Жак Деррида (1930-2004) Здания, построенные в этом стиле, поражают и удивляют стороннего наблюдателя своей сложностью.
«На первом этаже спортивного комплекса разместятся плавательный бассейн и два зала: в одном будет девять теннисных кортов, в другом – шесть. Одновременно в них смогут находиться 60 человек. Здесь также обустроят четыре зала для сквоша, зал настольного тенниса и зал для бадминтона», – перечисляется на сайте.
На втором этаже откроется банный комплекс с массажными комнатами и раздевалками, а также спортивные магазины и зона питания с ресторанами и кафе. На третьем этаже можно будет посетить детский центр, гимнастический и тренажерный залы. Конференц-зал и залы для групповых спортивных тренировок разместятся на четвертом этаже. Пятый этаж отведут под административные помещения.
На территории спортивного комплекса «Лужники» продолжаются работы по реконструкции. После их завершения он превратится в международный спортивный кластер. В этом году достроят Дворец водных видов спорта, который станет самым крупным в Москве и одним из крупнейших в Европе. До конца года также построят центр художественной гимнастики, который станет площадкой для подготовки и выступления звезд российского и мирового спорта.
До конца 2021 года на улице Лужники неподалеку от футбольных полей в северной части комплекса откроется Дворец единоборств. Одну часть здания займет центр самбо, вторую – центр бокса. В современном здании со стеклянным потолком также разместятся два бассейна и залы с трибунами для проведения соревнований.
На Воробьевых горах планируется обустроить горнолыжные склоны, где будут проходить соревнования по слалому и сноуборду. В конце 2018 года открылась канатная дорога через Москву-реку, которая соединила спортивный комплекс и улицу Косыгина.
Стадион в «Лужниках», самый крупный в России, после масштабной реконструкции принял в прошлом году чемпионат мира по футболу. Здесь прошли церемония и матч открытия, одна из игр полуфинала и финал.
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