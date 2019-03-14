РИАМО - 14 мар. В подмосковном Королеве полицейские задержали 28-летнего жителя Воронежской области, подозреваемого в совершении кражи кошелька у пассажирки автобуса, злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, находясь на одной из остановок по проспекту Космонавтов, при посадке в автобус создал искусственную очередь, а его знакомые в это время похитили у 58-летней местной жительницы кошелек, в котором находились денежные средства и банковская карта с пин-кодом», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В дальнейшем правонарушитель с помощью пароля обналичил более 40 тысяч рублей в одном из банкоматов в Королеве, а также попытался приобрести мобильный телефон, но потерпевшая успела заблокировать банковскую карту.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, расположенных в автобусе и в салоне сотовой связи, оперативники установили и задержали злоумышленника», – добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение соучастников преступления, а также дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.