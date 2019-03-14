РИАМО – 14 мар. XIХ Международный фестиваль «Триумф джаза» пройдет в Доме музыки в Москве с 15 по 17 марта, на сцене Светлановского зала выступят ведущие джазовые музыканты и коллективы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Хедлайнерами фестиваля станут Роберт Гласпер (США), Ришар Бона (США), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Также в «Триумфе джаза» примут участие Лаурин Талезе (США), Нильс Вюлькер (Германия), джаз-группа Ivanov Vibe Band, проект Sasha Mashin Outsidethebox, группа Евгения Побожего, квартет и квинтет Игоря Бутмана при участии Олега Аккуратова.

«Так, 15 марта слушателей ждет встреча с трио Роберта Гласпера (США), квартетом Игоря Бутмана и джаз-группой Ivanov Vibe Band Иннокентия Иванова. На следующий день фестивальную программу представят Ришар Бона и его группа (США), Sasha Mashin Outsidethebox и квинтет Игоря Бутмана при участии Олега Аккуратова», – говорится в сообщении.

На закрытии фестиваля 17 марта выступят Нильс Вюлькер (Германия), группа Евгения Побожего, Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и вокалистка Лаурин Талезе (США).

В рамках фестиваля пройдет пятый фестиваль-конкурс «Детский триумф джаза». География его участников расширяется, а в этом году конкурс приобрел международный статус – на него подали более 250 заявок из 23 городов мира.

«Детский триумф джаза» включает музыкальный конкурс, который проходит в два этапа, серии мастер-классов известных музыкантов, творческие встречи и гала-концерт.

Кроме того, в четверг в Музее Сергея Прокофьева пройдет мастер-класс одного из самых неординарных барабанщиков современности Саши Машина. Также в этот день состоится встреча с музыкальным фотографом Павлом Корбутом. Он расскажет об особенностях фотосъемки джазовых концертов.

«Гала-концерт состоится 16 марта в Доме музыки. По традиции выступят победители очного этапа фестиваля-конкурса и знаменитые российские джазовые музыканты. Завершится смотр выступлением пяти юношеских джаз-оркестров. Фестиваль-конкурс «Детский триумф джаза» был создан по инициативе народного артиста России Игоря Бутмана», – уточняется в материале.

Цели фестиваля-конкурса – содействовать развитию отечественного джазового искусства, объединять молодых музыкантов и давать возможность юным талантам выступать на одной сцене со знаменитыми джазменами.