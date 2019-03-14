РИАМО – 14 мар. В городской клинической больнице имени М. П. Кончаловского в Москве внедрено одно из важнейших инновационных направлений в сосудистой хирургии – аритмология, новые высокотехнологичные методики позволяют диагностировать и лечить различные виды аритмий, которые могут стать причиной инфаркта или инсульта, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«В числе применяемых технологий – электрофизиологическое исследование, высокоинформативный способ выявления кардиологических заболеваний. Электроды безболезненно вводятся в крупные сосуды и продвигаются под контролем рентген-оборудования. Они подают к сердечной мышце электротоки физиологической мощности, но с высокой частотой. В итоге миокард сокращается быстрее, возникает учащение сердцебиения, что помогает увидеть признаки аритмии на ЭКГ для дальнейшего лечения пациента», – отмечается в сообщении.

Также в клиническую практику внедрена методика радиочастотной аблации – устранение нарушения сердечного ритма.

«С помощью радиочастотных сигналов врачи ликвидируют небольшие участки ткани, осуществляющие патологически частое возбуждение сердечной мышцы. Вмешательство выполняется внутрисосудистым доступом без разрезов. Это значительно сокращает время восстановления пациентов после проведенной операции. Радиочастотная аблация позволяет вылечить даже самые тяжелые формы аритмий», – уточняется в материале.

Новые методики уже активно применяются в отечественной клинической практике.

«К примеру, недавно бригада скорой помощи доставила в больницу 59-летнего мужчину с острым приступом аритмии. Врачи стабилизировали состояние пациента, провели обследование и приняли решение о необходимости оперативного вмешательства. С помощью электрофизиологического исследования врачи точно определили локализацию источника нарушения ритма, а затем успешно произвели радиочастотную аблацию. Мужчина все время был в сознании. Поддерживал связь с хирургом, отвечал на вопросы и говорил, что чувствует», – подчеркивается в сообщении.

Контакт очень важен, поскольку только так врачи могут максимально контролировать процесс.

«По словам пациента, болевых ощущений во время операции он не испытывал. Уже через три часа после вмешательства мужчина мог вставать и ходить. Никаких швов и ограничений, а главное – его сердце теперь бьется ровно, и он может вернуться к привычной жизни», – добавил главный врач ГКБ имени М. П. Кончаловского Олег Гриднев.

В больнице имени Кончаловского действует один из крупнейших региональных сосудистых центров Москвы, который входит в столичную инфарктную и инсультную сеть. В больнице выполняются тромбоэкстракции, стентирования, устанавливаются электрокардиостимуляторы. Круглосуточно пациентам оказывается плановая и экстренная высокотехнологичная медицинская помощь.