РИАМО – 14 мар. Сотрудники Facebook предполагают, что сбои в работе сервисов компании не были вызваны DDoS-атакой, сообщает в четверг Газета.ru.

Такие сведения содержатся в заявлении компании, размещенном в Twitter.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы решить проблему как можно скорее, но мы можем подтвердить, что сбой не связан с DDoS-атакой», – отмечается в сообщении.

Instagram, пользователи которого столкнулись с аналогичными проблемами при использовании соцсети, в своем Twitter также опроверг DDoS-атаку.

Сбой парализовал работу соцсетей Facebook и Instagram по всему миру 13 марта.