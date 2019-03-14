РИАМО - 14 мар. Гостей ирландских пабов Москвы в эти выходные ждут различные конкурсы и подарки, а также музыкальные программы в честь Дня святого Патрика, который отмечается ежегодно 17 марта, сообщили РИАМО сотрудники заведений.

«Этот уикенд попадает на День святого Патрика, поэтому мы для гостей в субботу и воскресенье готовим музыкальную программу, будет играть ирландский фолк. Также будем подкрашивать пиво в зеленый цвет», - сказал сотрудник паба Sally O'Briens.

Он отметил, что в праздничные выходные посетителей также ждут тематические подарки - шапки и носки. Похожие сюрпризы готовят и в Katie O'Shea's Irish Bar.

«В пятницу у нас будет действовать акция. При покупке трех пинт гости получат очки, за 10 пинт - плащ, 12 пинт – рюкзак», - рассказала сотрудница бара.

Кроме того, в Katie O'Shea's Irish Bar с 22:00 до 02:00 будет играть радио-диджей Костя Михайлов.

«Мы пригласили ведущего, который будет проводить различные конкурсы, а также перед гостями выступит кавер-группа. Планируем украсить зал зелеными шариками. Конечно, будем разыгрывать много подарков», - сообщила сотрудница Tap & Barrel Pub.

Представитель The Tipsy Pub рассказал, что в честь Дня святого Патрика зал в пабе будет украшен зелеными воздушными шариками, а посетителей при покупке будут ждать подарки – носки, очки и зеленые шапки лепрекона.

День святого Патрика был провозглашен христианским праздником в начале XVII века. Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии, а также является праздником культурного наследия Ирландии в целом.

В День святого Патрика проходят парады и фестивали, люди надевают зеленую одежду и трилистники, исполняют танцы кейли. Христиане также посещают церковные службы. В этот день смягчаются ограничения, связанные с постом, и разрешается употребление алкоголя.

В 2017 году решением Священного Синода Русская православная церковь включила святого Патрика в месяцеслов наряду с еще полутора десятками древних святителей из Центральной и Западной Европы.