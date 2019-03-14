РИАМО - 14 мар. В столице санитарный вертолет доставил в больницу молодого человека с ожогами, пострадавшего забрали с территории Щапова в новой Москве, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности.

Инцидент произошел 13 марта. Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетал по вызову на площадку Щапово в ТиНАО.

«По прилету экипаж ожидала машина скорой помощи. Авиамедицинской бригаде передали человека с ожогами. Экипаж санитарного вертолета экстренно эвакуировал пострадавшего в лечебное учреждение столицы в сопровождении медиков», - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, эвакуировали 19-летнего юношу с бытовыми ожогами.