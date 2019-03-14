РИАМО – 14 мар. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха прогреется до плюс 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на восточной периферии обширного малоподвижного антициклона. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве от плюс 1 до плюс 3 градусов, по области от минус 2 до плюс 3 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер будет юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.

Синоптики отмечают, что такая погода будет благоприятна для большинства людей. При этом следует помнить, что организм человека так устроен, что сезонные природные ритмы сопровождаются ответными изменениями и сезонными обострениями многих хронических заболеваний. Стресс переходного периода испытывают даже практически здоровые люди.

Чаще всего недомогания и ухудшение самочувствия в эти дни проявляются при хронической патологии суставов позвоночника, хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астме, болезнях желудочно-кишечного тракта, также возможны и симптомы вегетативной дисфункции.