РИАМО - 13 мар. В столице за последние несколько лет в два раза увеличилось количество летних ресторанов и кафе, летняя торговля в городе будет развиваться по мере благоустройства, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Количество летних кафе и ресторанов увеличилось вдвое за последние годы. У нас появились целые пешеходные улицы, наполненные фуд-кортами, ресторанчиками», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Он отметил, что летняя торговля в Москве будет развиваться по мере благоустройства города.

Кроме того, семинар «Готовимся к сезону: Летние кафе – 2019 в Москве» состоится на информационной площадке ГКУ «МКМЦН» в Москве 15 марта, рестораторам расскажут, как правильно и законно установить летнее кафе.

К монтажу летних заведений можно приступить уже 15 марта, а вот принимать гостей они начнут с 1 апреля.