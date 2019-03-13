РИАМО - 13 мар. Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в больницу из ТиНАО молодого человека 19 лет с ожогами, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на площадку Щапово в ТиНАО. По прибытии экипаж ожидала машина скорой помощи.

«Авиамедицинской бригаде передали молодого человека с ожогами. Экипаж санитарного вертолета экстренно эвакуировал пострадавшего в лечебное учреждение столицы в сопровождении медиков», - говорится в сообщении.