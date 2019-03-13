РИАМО - 13 мар. В Раменском районе был нарушен порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по содержанию уличного освещения, организатор торгов установил завышенные требования к товарам участников, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ЗападЭнергоСетьСтрой» на действия администрации сельского поселения Новохаритоновское Раменского района и МКУ «Центр закупок» района при проведении электронного аукциона на выполнение работ по содержанию уличного освещения на территории сельского поселения.

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов установил завышенные требования к товарам участников аукциона. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения и признало жалобу ООО «ЗападЭнергоСетьСтрой» частично обоснованной», - говорится в сообщении.

Также Московское областное УФАС России выдало администрации сельского поселения Новохаритоновское и МКУ «Центр закупок» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.