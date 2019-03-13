РИАМО - 13 мар. В столице в нынешнем году на месте, где раньше проходили ярмарки выходного дня, планируют открыть 20 современных рынков, которые будут работать весь год, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы создали ярмарки выходного дня практически в каждом районе, но они работают не круглосуточно, 3-4 дня в неделю, а зимой вообще торговать невозможно. Вот на их местах будут создаваться современные и красивые рынки. В этом году их будет 20», - сказал Собянин в эфире телеканал «ТВЦ».

Он отметил, что в следующем году еще несколько десятков современных круглогодичных рынков появятся в Москве.

Также Лефортовский рынок планируется восстановить в рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Авиамоторная» в 2021 году. Рынок после завершения строительства фактически станет многофункциональным центром, интегрированным с современной транспортной инфраструктурой.

На сегодняшний день в Москве работают 26 розничных рынков, из которых 21 рынок является сельскохозяйственным. В 2016-2017 годах была проведена реконструкция таких исторических рынков, как Даниловский, Москворецкий и Усачевский. В марте 2018 года после масштабной реконструкции открылся Велозаводский рынок. На Рождественском бульваре был создан новый Центральный рынок.