РИАМО - 13 мар. В Одинцовском городском округе проведут совещание, на котором обсудят регламент работы скорой медицинской помощи, также планируется организовать горячую линию по данному вопросу, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

В среду глава Одинцовского района Андрей Иванов провел еженедельную планерку с руководителями городских и сельских поселений. На встрече обсуждалась работа с комментариями жителей в соцсетях. С 6 по 13 марта наибольшее количество жалоб касалось длительного ожидания приезда скорой помощи.

«Иванов поручил провести совещание по регламенту работы СМП. Круглый стол будет транслироваться в социальных сетях, жители смогут в онлайн-режиме задавать вопросы и получать ответы на них», - говорится в сообщении.

Глава района отметил, что в округе есть огромное количество жалоб на работу скорой медицинской помощи.

«Мы поднимали этот вопрос на расширенном совещании с главными врачами. Нам показывали красочные, нарядные презентации о том, как успешно и эффективно работает скорая помощь. Но до сих пор работа должным образом не выстроена. Отделу социального развития поручаю разобрать все негативные комментарии, касающиеся здравоохранения, и подготовить совещание под СМИ с руководителями медицинских учреждений», - отметил Иванов.

Он уточнил, что в аккаунтах администрации будет организован прямой эфир. Жители смогут задавать вопросы. Все комментарии, которые поступят в онлайн-режиме, должны получить ответ.

Кроме того, будет организована горячая линия по работе скорой медицинской помощи. Глава района подчеркнул, что необходимо создать живой диалог между жителями и врачами.

Также в рамках обсуждения работы с комментариями в соцсетях Иванов поручил блоку ЖКХ провести совещание с региональным оператором и также организовать прямой эфир и пригласить к участию СМИ.

Кроме того, по вывозу снега из дворов будет проведено совещание с участием МБУ и управляющих компаний. На нем обсудят четкий график по вывозу снега. Глава района также коснулся смены УК в 8 микрорайоне Одинцова. Иванов поручил блоку ЖКХ держать на личном контроле этот вопрос. В случае выявления нарушения районные власти обратятся в правоохранительный блок и Госжилинспекцию.