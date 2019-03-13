РИАМО - 13 мар. В ходе 78-го заседания регионального парламента будет представлен доклад по итогам работы по законодательному обеспечению реализации основных положений послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства затронул такие темы, как суверенитет и безопасность страны, экономический рост, развитие сфер здравоохранения и образования, поддержка семей с детьми, реформирование отрасли обращения с отходами и другие.

«Послание вмещает в себя грандиозный массив важнейших направлений работы: адресная социальная политика, поддержка института семьи и детства, повышение качества и доступности образования и здравоохранения, развитие транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, создание одинаково комфортной и современной среды для жизни и работы в городах, населенных пунктах и селах, забота об экологии и реализация «мусорной реформы», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Двадцатистраничный документ, который будет представлен 14 марта на заседании парламента, содержит информацию о проведенных Мособлдумой мероприятиях, рассмотренных и принятых законах в обозначенных сферах.