РИАМО - 13 мар. Проекты, которые реализуются на территории ВДНХ в столице, будут закончены в течение пяти лет, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«На ВДНХ еще предстоит вторая очередь ландшафтного парка, создание сказочного города для детей, расширение выставочного пространства для того, чтобы создать мощный экспо-центр в Москве. Я думаю, что в течение 3-5 лет все основные проекты будут закончены», - сказал Собянинн в эфире телеканала «ТВЦ».

Он отметил, что в этом году большинство реставрационных работ на центральной аллее ВДНХ будут закончены.

В текущем году на столичной ВДНХ установили 56 стел, которые знакомят жителей и туристов с уникальными историческими павильонами и другими объектами, стелы выполнены в едином стиле информационных конструкций выставки.

Кроме того, в 2019 году на ВДНХ появится еще пять детских площадок, «Сад пяти чувств». Весной откроется экологическая тропа, которая проходит на высоте крон деревьев.