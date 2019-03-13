РИАМО - 13 мар. Прошедшей зимой московские парки посетили 35 миллионов человек, самыми популярными стали парк Горького, «Сокольники» и Измайловский парк, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Этой зимой столичные парки посетили 35 миллионов человек. В пятерку самых популярных вошли парк Горького, «Сокольники», Измайловский парк, «Зарядье» и парк Победы», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Зимой в парках проводили акцию «Ночь на катке», в рамках которой все желающие смогли бесплатно кататься на коньках. Также на Новый год, Татьянин день, День защитника Отечества и другие праздники парки готовили мероприятия, активности и развлечения для посетителей.

Также парки столицы начали подготовку к лету, так, здесь будут проходить занятия по рисованию, танцам, иностранным языкам, москвичи могут принять участие в составлении летней программы парков на портале «Активный гражданин».