РИАМО - 13 мар. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа складского комплекса – распределительного центра Wildberries, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Центр осуществляет прием, хранение, комплектацию заказов, подготовку и отгрузку продукции. Его строительство позволит онлайн-ритейлеру увеличить скорость обработки заказов в пять раз до 1,5 миллиона в день», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что по итогам третьего этапа строительства распределительного центра Wildberries появится дополнительно около 300 рабочих мест, общая площадь складских помещений превысит 145 тысяч квадратных метров.

По итогам первого этапа строительства запущены в работу 48,9 тысячи квадратных метров складских площадей. Комплекс возводят на Симферопольском шоссе в Подольске. Контракт на реализацию проекта Wildberries и ГК «А Плюс девелопмент» подписали в августе 2017 года.

«По данным девелопера, в настоящий момент второй этап строительства реализован на 85%. Основные этапы завершены, на объекте производятся отделочные работы, идет заливка перекрытий в административно-бытовом корпусе, осуществляется монтаж инженерных систем – вентиляции, пожаротушения, отопления. Ввод в эксплуатацию второй очереди распределительного центра запланирован на май текущего года», — уточняется в сообщении.

Распределительный центр станет крупнейшим в истории российского рынка недвижимости складским объектом.