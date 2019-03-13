РИАМО - 13 мар. Новая билетная система Московского метрополитена, которую запустят в 2020 году, позволит пассажирам блокировать транспортные карты «Тройка» в случае необходимости, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы создадим новую систему карт, когда бы гражданин мог заблокировать счет, перенести этот счет на другой счет, чтобы при утере карты деньги не терялись», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Он отметил, что в Москве новая билетная система уже появится в следующем году.

Персонализацию транспортной карты «Тройка» введут в 2020 году. IT-платформу билетной системы перепишут на более современных носителях и программном обеспечении. Будет также обеспечена защита персональных данных.

Транспортная карта «Тройка» была введена для проезда на общественном транспорте столицы в 2013 году.