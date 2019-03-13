РИАМО - 13 мар. В 2019 году около Измайловского парка в Москве оборудуют новые парковочные места, в то же время новые парковки приводят к увеличению пробок на дорогах, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

«Около Измайловского парка планируем еще сделать несколько парковок. Хоть там есть около 800 машино-мест, но парк набирает обороты, пользуется все большей популярностью, то считаю, что можно добавить парковочное пространство, в этом году так и сделаем», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Он также заметил, что новые парковочные места автоматически вызывают увеличение пробок и потоков автомобилей, а также дискомфортную ситуацию вокруг крупных объектов.