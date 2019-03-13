РИАМО - 13 мар. Волонтеры являются важной частью новой городской традиции Москвы, они все больше участвуют в мероприятиях различного масштаба и создают другое восприятие города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Волонтеры - важная часть новой городской традиции, когда горожане все больше и больше участвуют в различных мероприятиях федерального, городского уровня и сами непосредственно оказывают содействие, помощь для малообеспеченных, людей малоподвижных или инвалидов, людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ центр».

Он добавил, что волонтеры создают другое восприятие города.

«Это очень важное направление работы, я очень благодарен москвичам, которые вот так последовательно, от всей души занимаются волонтерской деятельностью», - добавил Собянин.