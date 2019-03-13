РИАМО - 13 мар. В конце текущего года в ТиНАО планируется завершить строительство первой очереди медицинского центра, клиника будет создана по самым современным стандартам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Первая очередь будет закончена в конце этого года, вторая очередь в конце следующего года. Это будет первоклассная клиника, сделанная по самым современным стандартам на основе самых лучших технологий», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Он отметил, что новых медицинских центров такого масштаба в Москве не строили несколько десятилетий.

«Мы строим один из крупнейших медицинских центров в стране, который будет оказывать медицинскую помощь не только для жителей новой Москвы», - сказал Собянин.

Строительство медицинских объектов станет одним из приоритетов социальной политики Москвы на ближайшие годы. Согласно планам властей города, каждый четвертый социальный объект, построенный в ближайшие годы в столице, будет медицинским.

За последние восемь лет в Москве построили 73 объекта здравоохранения.