РИАМО – 13 мар. Адвокат Исрафил Гададов, который защищает обвиняемого в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Дагестане, просит вызвать в суд Максима Галкина, которого ранее его подзащитный обвинил в заказе убийства Киркорова.

В 2017 году группа боевиков планировала устроить теракт во время выступления в Махачкале Киркорова. К счастью, террористы не смогли завершить свои планы из-за усиления полиции на мероприятии. Теперь один из этих боевиков попросил вызвать на допрос Максима Галкина и Аллу Пугачеву. Он утверждает, что это была не подготовка к теракту, а покушение на Киркорова.

«Мой подзащитный ранее не говорил, а потом рассказал, что Киркорова ему заказали. Была у него с Галкиным встреча. Несколько раз отказывали в возбуждении дела по статье теракт, принимали нашу позицию, но все равно повесили это на него. А ведь потерпевший фактически Филипп Киркоров, но его даже не вызвали ни разу. Я считаю, что следствие обязано проверить версию моего подзащитного, вызвать и опросить важных для дела свидетелей — и Аллу Борисовну, и Максима Галкина», - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Гададов.

Сам Галкин уже прокомментировал обвинения. Артист с юмором отнесся к новостям и на своей странице в Instagram назвал все происходящее весенней фантазией.

Некоторые юристы считают, что таким образом террорист пытается смягчить срок. Но адвокат Александр Трещев отметил, что это никак не повлияет на наказание.

«Ему за любые показания, которые он дает, ничего не будет. У нас есть 51-я статья: «Каждый не обязан свидетельствовать против самого себя и против своих близких или имеет право давать любые показания, если он считает это средством и способом защиты». Конечно, его участь такие показания не облегчат. Но его не смогут привлечь к ответственности за оговор Максима Галкина. Я убежден, что все понимают, что никакой Максим Галкин никого не заказывал», - добавил Трещев.

Ранее Гададов сообщил, что будет добиваться проверки версии, изложенной его подзащитным, а для этого обратится в Генпрокуратуру с просьбой передать расследование этого дела в Следственный комитет РФ.