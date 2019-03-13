РИАМО - 13 мар. Увеличение в два раза финансирования для оказания помощи онкобольным является стратегически верным решением, это позволит спасти тысячи жизней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Федеральным законом приняты новые стандарты, которые будут реализованы по всей стране через три года, мы делаем это раньше, чем по всей стране, <…> по сути дела, являясь пилотным регионом, увеличив на это направление в два раза финансирование для оказания онкологической помощи онкологическим больным. Это для Москвы, мне кажется, абсолютно правильное стратегическое решение», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ центр».

Он отметил, что количество пожилых людей в Москве стремительно нарастает. Через несколько лет число москвичей старше 80 лет приблизится к 1 миллиону человек.

«Конечно, это другая структура здравоохранения. Гораздо большее количество онкологических заболеваний. И оказание качественной помощи, качественного лечения спасет тысячи жизней», - уточнил Собянин.

Он отметил, помимо финансирования, необходимо иметь диагностическое оборудование, мощный лабораторный центр, который позволит точно прописывать диагноз больным.

Москва станет первым регионом в России, который перейдет на новые федеральные клинические рекомендации по профилю «онкология», больные смогут бесплатно получить наиболее эффективную таргетную и иммунную терапию, а также другое современное лечение.

Переход на использование новых федеральных клинических рекомендаций начнут 1 апреля. Завершить процесс перехода планируется в течение 2019 года.