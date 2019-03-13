РИАМО - 13 мар. С начала года новыми маршрутами «Мострансавто» воспользовались свыше 3 миллионов жителей Подмосковья, больше всего поездок совершили пассажиры маршрута №11 «улица Березняка – ЗЖБИиДК» в Дубне, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

С 1 января «Мострансавто» приступило к обслуживанию еще 74 маршрутов по регулируемым тарифам в Мытищах, Дмитрове, Щелкове, Химках, Подольске, Пушкине, Серпухове, Сергиевом Посаде, Домодедове, Люберцах, Коломне, Наро-Фоминске, Одинцове, Ступине и Шатуре.

«В обслуживании задействованы 15 филиалов предприятия и более 150 автобусов. Больше всего поездок совершили пассажиры маршрута №11 «улица Березняка – ЗЖБИиДК», который проходит в Дубне, – около 250 тысяч транзакций», – говорится в сообщении.

Все транспортные средства предприятия оснащены современным оборудованием, необходимым для комфортной и безопасной перевозки пассажиров. На маршрутах предоставляются все льготы, предусмотренные законодательством.

Оплата проезда доступна несколькими способами: социальной картой жителя Подмосковья и москвича, картой «Стрелка», объединенной картой «Стрелка/Тройка», банковской картой с бесконтактной технологией или гаджетами с системой NFC (смартфоны, умные часы, планшеты), а также наличными средствами.

После первого месяца работы на маршрутах перевозчик организовал для пассажиров онлайн-опрос «Новые маршруты «Мострансавто» в вашем районе – оцените первый месяц работы». В опросе приняли участие около 300 человек. Пассажиры были удовлетворены работой предприятия на маршрутах.