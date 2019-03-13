РИАМО – 13 мар. Столичные власти утвердили проект планировки территории линейных объектов в административно-деловом центре в поселке Коммунарка новой Москвы, соответствующее постановление мэра столицы Сергея Собянина опубликовано на его официальном сайте.

«Утвердить проект планировки территории линейных объектов – головные объекты водоотведения и кабель волоконно-оптической линии связи административно-делового центра в поселке Коммунарка поселе­ния Сосенское Москвы», – говорится в документе.

Общая протяженность канализационного коллектора составляет 2,3 тысячи метров, протяженность кабеля связи – 2,7 тысячи метров. Площадь территории в границах подготовки проекта планировки составляет 16,4 гектара.

Проектом планировки территории линейных объектов изменение функционального назначения территории не требуется.