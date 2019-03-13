РИАМО - 13 мар. В рамках доследственной проверки следственная группа провела осмотр самолета сообщением Москва – Салоники, который в среду после вылета вернулся в аэропорт «Шереметьево» из-за треснувшего лобового стекла, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки воздушного судна Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» выполнявшего рейс Москва – Салоники из международного аэропорта «Шереметьево», – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в среду самолет вылетел из «Шереметьева» в греческий город Салоники. После взлета при наборе высоты произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла борта воздушного судна, в связи с этим в 12:46 произведена аварийная посадка в аэропорту вылета. На борту находились 48 пассажиров и шести членов экипажа, никто не пострадал.

«В настоящее время воздушное судно отбуксировано к месту стоянки до выяснения причин происшествия, пассажиры вылетели по маршруту следования ближайшим бортом», – уточняется в материале.

В целях установления всех обстоятельств и причин случившегося на место происшествия незамедлительно выехала следственная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, проведен осмотр воздушного судна, опрошены члены экипажа, истребована необходимая техническая документация.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Самолет вернулся в «Шереметьево» из‑за трещины в лобовом стекле. ВИДЕО>>