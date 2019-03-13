РИАМО – 13 мар. С 15 марта участок Брошевского переулка от дома №8 до улицы Талалихина в центре Москвы станет двусторонним, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения.

Изменение схемы движения позволит уменьшить перепробеги, улучшить внутрирайонную связность и сократить время для выезда на улицу Талалихина, минуя светофоры на Абельмановской улице.

«Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», – говорится в сообщении.