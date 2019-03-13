РИАМО - 13 мар. В Москве сформировали наблюдательный совет и интерактивную платформу для создания инновационного кластера, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве тысячи инновационных предприятий, огромное количество университетов, институтов, которые мало взаимодействуют с друг другом, а многие даже не знают друг о друге ничего, чтобы создать синергию, этого потенциала науки, инновационного производства на территории Москвы как раз создается такой кластер, то есть это некое некоммерческое объединение усилий различных игроков на этой поляне», - сказал Собянин в эфире телеканале «ТВЦ».

Он отметил, что для создания инновационного кластера в Москве сформировали наблюдательный совет и интерактивную платформу, а также вырабатываются институты поддержки инновационной отрасли столицы.

В апреле 2018 года Собянин выступил с идеей объединить IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты Москвы в рамках одной платформы – инновационного кластера, который будет обеспечивать интеграцию информационных, а также других мер поддержки предпринимателей столицы. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу мэра. Указ о создании инновационного кластера на территории Москвы был подписан 26 ноября 2018 года.