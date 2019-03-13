РИАМО - 13 мар. 65 тысяч жителей Москвы получают патронажную помощь, в дальнейшем их количество будет увеличиваться, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это москвичи, которые в силу заболеваний (пользуются патронажной системой - ред.), врожденной инвалидности не могут передвигаться, не могут сами приходить в больницу, поликлинику. Врачи приезжают к ним домой, оказывают медицинскую помощь. Сегодня охвачено 65 тысяч москвичей такой помощью», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Он отметил, что со временем количество людей, к которым на дом будут приходить врачи, будет только возрастать.

Также столичные власти планируют проработать индивидуальный план поддержки каждого ветерана, проживающего в Москве, c учетом его насущных потребностей.