РИАМО - 13 мар. За нарушения фитосанитарного законодательства РФ ООО «Зарайскхлебопродукт» оштрафовано на 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В феврале управление провело проверку соблюдения требований законодательства РФ в сфере обеспечения качества, безопасности, хранения зерна и продуктов его переработки, а также в области карантина растений в отношении ООО «Зарайскхлебопродукт», осуществляющего свою хозяйственную деятельность в Зарайске.

«В процессе проведения проверки управлением установлен факт нарушения предприятием требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». ООО «Зарайскхлебопродукт» осуществил выпуск в обращение автомобильным транспортом партии пшеницы 3 класса насыпью, в количестве 100,3 тонны, без указания в сопроводительных документах сведений о декларации о соответствии», – уточняется в материале.

В марте за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, и несоблюдение требований техрегламента ведомством ООО «Зарайскхлебопродукт» привлечено к административной ответственности по статье 14.45 и части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 200 тысяч рублей.