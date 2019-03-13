РИАМО - 13 мар. Новое высокотехнологичное оборудование поставят в ближайшее время в московские медицинские учреждения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



«Здравоохранение - это огромная отрасль и касается каждого москвича без исключения: от самого маленького до уже преклонного возраста. Поэтому развивать здравоохранение надо по всем сегментам: и детское здравоохранение, и нашу поликлиническую сеть, стационары, и специализированную помощь, высокотехнологичную помощь. В ближайший период мы будем модернизировать заново техническую часть - новое оборудование, новое высокотехнологичное оборудование нового поколения», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

По его словам, в мед учреждениях проведут замену устаревшего оборудования, которую закупали в 2010-2011 годах.

Он отметил, что в городе также действует большая программа развития поликлинического звена.

«Все сегменты здравоохранения будут развиваться, причем развиваться выходя на новый качественный уровень», - добавил Собянин.

Кроме того, Москва станет первым регионом в России, который перейдет на новые федеральные клинические рекомендации по профилю «онкология», больные смогут бесплатно получить наиболее эффективную таргетную и иммунную терапию, а также другое современное лечение. Переход произойдет на три года раньше срока, предусмотренного недавно принятыми поправками в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».