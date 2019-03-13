РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. Новый сквер в микрорайоне Юго-Западный подмосковного Подольска назовут Благовещенским, такое название он получил по результатам открытого голосования жителей, сообщил глава муниципалитета Николай Пестов на собрании городского актива.

В среду в концертном зале администрации муниципалитета состоялось собрание городского актива, посвященное подведению итогов социально-экономического развития Подольска в 2018 году. В нем приняли участие почетные жители Подольска, руководители предприятий и организаций, представители общественных и коммерческих структур, председатели профсоюзных и общественных организаций. В рамках мероприятия Пестов рассказал о задачах на текущий год.

«Жители Подольска могли предложить свои варианты названия для нового сквера в микрорайоне Юго-Западный в официальной группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте» (в комментариях). В результате голосования принято решение назвать сквер Благовещенским. Видимо, потому, что там стоит скульптура с мальчиком, выпускающим голубей, а выпускают их на Благовещение», – сказал Пестов.

На пустыре в микрорайоне Юго-Западный, который находится в границах улиц Ленинградская, 43-й Армии и Юбилейная, в 2018 году разбили новый сквер. На территории общей площадью около 6,5 тысячи квадратных метров появились скамейки, детская игровая площадка, качели, пешеходные дорожки.

Помимо этого, в рамках акции «Лес Победы» 12 мая прошлого года в сквере была открыта скульптурная композиция «Чистое небо», выполненная из бронзы в виде юноши, запускающего в небо трех голубей.

Ранее глава Подольска предложил дать название скверу в открытом голосовании жителей в соцсети «ВКонтакте». Принять участие могли все желающие. Названия, собравшие больше всего лайков, включили в итоговое голосование.