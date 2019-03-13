РИАМО - 13 мар. В ближайшее время Москва планирует стать центром научно-космических разработок, на данный момент в столице около 50 тысяч человек работают в космической отрасли, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В Москве сосредоточено креативное ядро космической отрасли, которое сегодня разбросано по десяткам разных предприятий. Многие из них находятся в не лучших помещениях, не в лучших условиях. Создание космического центра создаст хорошие условия для работы, а концентрация на одной площадке, конечно, придаст всей отрасли больше эффективности и закрепит за Москвой статус центра научно-космических разработок», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ центр».

Он отметил, что в настоящее время около 50 тысяч человек в столице работают на космическую отрасль.

«Помимо создания мест для самих работников корпорации и их подразделений вокруг будет создаваться целая система технопарков, в которых будут работать малые и средние инновационные предприятия, которые так или иначе смогут взаимодействовать, дополнять друг друга с государственными компаниями», – заключил Собянин.