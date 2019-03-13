РИАМО - 13 мар. Тело мужчины с ножевым ранением обнаружили в деревне Щемилово Богородского городского округа, подозреваемого в убийстве задержали, им оказался отец погибшего, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В своей квартире в доме 2 на улице Орлова с проникающим ножевым ранением брюшной полости обнаружен труп мужчины 1976 года рождения.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Ногинск ГСУ СК России по Московской области отец погибшего 1951 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что преступление совершено в ссоре на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело.