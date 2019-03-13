РИАМО - 13 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе реабилитации Яузы и отметил, что со временем пойма реки станет одним из самых любимых мест москвичей.

«Должен сказать, что пойма Яузы - это огромная территория. Она составляет около 350 гектаров, сопоставима с любым большим парком Москвы. С другой стороны, к сожалению, эта территория достаточно запущена. Многие десятилетия она была такая не совсем удобная для прогулок, занятий спортом, для того, чтобы приводить туда детей. И сама река с экологической точки зрения тоже запущена. Мы создаем программу реабилитации всей территории Яузы, обустройства берегов, очистки русла реки, но мы не хотим это делать одномоментно», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Он отметил, что каждая часть этой территории имеет свою специфику и свою задачу.

«Мы постепенно, обсуждая с жителями, этап за этапом благоустраиваем эту территорию. Уже благоустроено 70 гектаров. В этом году мы благоустроим еще 30-50 гектаров. Там появится целый ряд и спортивных, и детских площадок. Будет сделано освещение, безопасность горожан. Мне кажется, что постепенно шаг за шагом Яуза превратится в одно из самых любимых мест москвичей для отдыха и прогулок», - добавил Собянин.