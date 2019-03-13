РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска построят два детских сада на 190 и 250 мест, в текущем году для них сделают проекты, открыть детские сады планируют в 2022 году, сообщил глава городского округа Подольск Николай Пестов на собрании городского актива.

В среду в концертном зале администрации муниципалитета состоялось собрание городского актива, посвященное подведению итогов социально-экономического развития Подольска в 2018 году. В нем приняли участие почетные жители Подольска, руководители предприятий и организаций, представители общественных и коммерческих структур, председатели профсоюзных и общественных организаций. В рамках мероприятия Пестов рассказал о задачах на текущий год.

«Два детских сада необходимо построить в микрорайоне Климовск – на 190 мест улице Ленина, дом №12«Б» и на 250 мест на улице Школьная. По госпрограмме на первый детский сад выделили 244 миллиона рублей, на второй – 322 миллиона рублей, срок ввода в эксплуатацию обоих – до 2022 года. Это очень большие средства, без поддержки областного бюджета мы с такой задачей никогда бы не справились», – сказал Пестов.

По его словам, детский сад на улице Школьная сначала рассматривался как пристройка на 140 мест к уже существующему детскому саду, но администрация муниципалитета попросила правительство Московской области построить полноценный детский сад. Его вместимость увеличили до 250 мест, так как участок позволял это сделать.

В 2019 году проведут проектно-изыскательские работы для двух объектов, в 2021 году начнутся основные строительные работы, а открытие детских садов запланировано на 2022 год.