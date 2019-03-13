РИАМО - 13 мар. Более половины россиян и свыше 60 % жителей Москвы и Петербурга поддерживают законопроект о запрете размещения хостелов на жилых этажах в многоквартирных домах, говорится в сообщении пресс-службы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ представил данные исследования о том, как россияне оценивают законопроект о запрете размещения хостелов на жилых этажах многоквартирных домов.

«Большинство россиян (70%) уверены, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для других жителей. Обеспокоенность проблемой среди москвичей и петербуржцев еще выше (80%). Кроме того, жители Москвы и Санкт-Петербурга (две трети жителей мегаполисов) в первую очередь поддерживают полный запрет хостелов на жилых этажах многоквартирных домов», – говорится в сообщении.

О том, что Госдума рассматривала законопроект, который запретит хостелы на жилых этажах в многоквартирных домах, известно 41% респондентов. Более половины опрошенных россиян (55%) одобряют закон о запрете хостелов на жилых этажах многоквартирных домов (66% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга).

Чаще всего среди неудобств от хостелов в жилых домах отмечают большое количество посторонних (43%), непонятный контингент и неприятные компании, а именно, шум, курение, распитие алкоголя (44%).

«Среди тех, кто не согласен с открытием хостела в своем многоквартирном доме (77% респондентов), 58% недовольных не готовы смягчить позицию ни при каких условиях (в Москве и Санкт-Петербурге категорично настроенных меньше – 48%)», – уточняется в материале.

Для других основой для компромисса являются такие требования, как оборудование хостела отдельным входом не из общего подъезда (26%, а в двух столицах – 37%), оборудование хостела дополнительной шумоизоляцией (10%) и расположение хостела на первом этаже (6%, а в двух столицах – 13%).

Опрос ВЦИОМ проведен 9-11 марта. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.

Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.