РИАМО - 13 мар. Подмосковный Серпухов наградили сертификатом за активное участие в выставке «Интурмаркет», город успешно презентовал свой туристический потенциал, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Международная выставка «Интурмаркет-2019» прошла в «Крокус ЭКСПО» 9-11 марта.

«Серпухов удостоен сертификата за активное участие и поддержку XIV Международной туристической выставки «Интурмаркет», — говорится в сообщении.

Серпухов с успехом презентовал свой туристский потенциал. В работе инфоцентра приняли участие ведущие серпуховские рестораторы, фермеры, производители сувенирной продукции.