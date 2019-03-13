РИАМО - 13 мар. Система мониторинга в Москве в зимний период позволила создать точное представление о работе служб в зимний период, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На мой взгляд, мы каждый год шаг за шагом двигаемся к такой системе, которая бы работала максимально без сбоев. В этом году мы включили новую систему мониторинга, которая состоит из целого ряда направлений: это жалобы граждан, обращения на наш портал, портал «Наш город», это система видеонаблюдения, которые мониторят независимые от ЖКХ специалисты и выдают информацию, это система Объединенной административно-технической инспекции, это ведомственный контроль», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ центр».

Он добавил, что на основании этого создается система мониторинга, по которой видно, какой округ как работает.

Собянин отметил, что эта ежедневная система дает точное представление о том, что происходит в городе.

«На мой взгляд, эта зима, которая началась на два месяца раньше, чем предыдущие зимы, прекрасный такой экзамен провела «Жилищникам». Считаю, что сработали в целом неплохо», - заключил Собянин.