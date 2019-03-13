РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов наградил благодарностями, кубками и переходящими знаменами 29 лучших коллективов предприятий городского округа за достижения в труде, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Глава городского округа Подольск Пестов подвел итоги социально-экономического развития муниципалитета за 2018 год и наградил коллективы городского округа Подольск за высокие достижения в труде. Благодарности главы и памятные кубки за результативную работу по наполнению муниципального бюджета вручили 10 предприятиям. Переходящими знаменами наградили 19 лучших предприятий, учреждений и организаций округа», – говорится в сообщении.

Глава муниципалитета отметил, что спустя всего три года после объединения Подольска, Климовска и Подольского района в единый городской округ Подольск стал первым в регионе по численности работающих на крупных и средних предприятиях, четвертым по объемам выпуска промышленной продукции, восьмым по розничному обороту, девятым по прибыли и инвестициям в основной капитал. В целом по основным показателям муниципалитет продолжает оставаться в десятке сильнейших экономик Подмосковья, а его социально-экономическое развитие имеет устойчивую динамику роста.

В докладе, который длился 2 часа 20 минут, глава Подольска поставил задачи на новую пятилетку. В том числе решение проблемных вопросов, которые озвучивают на встречах жители, строительство новых социально значимых объектов, благоустройство дворов и создание уникальных общественных пространств, совершенствование коммунального хозяйства.

Также в отчетном докладе Пестов отразил итоги развития муниципалитета по всем направлениям деятельности. В частности, экономике, привлечении инвестиций и строительству индустриальных парков, развитию промышленного производства, сельского хозяйства, созданию новых рабочих мест, росту заработной платы, демографической ситуации.

Он также рассказал о развитии городского округа в сферах здравоохранения и образования, строительства объектов социальной инфраструктуры, спорта и культуры, ремонта дорог и строительства дорожных объектов, безопасности и правопорядка, благоустройства, социальной защиты населения. Затем Пестов подвел итоги перехода на новую систему сбора и утилизации отходов.