РИАМО – 13 мар. Эксперты журнала The Lancet признали россиян одной из самых быстро стареющих наций, сообщает Газета.ru.

Исследователи из США, Испании и Норвегии сравнивали показатели здоровья жителей 195 стран с 1990 по 2017 год. Выяснилось, что у россиян на шесть лет раньше, чем у других наций, появляются старческие болезни – инсульт, эндокардит, миокардит, различные виды онкологий, болезни Паркинсона и Альцгеймера, ухудшение слуха и зрения.

«Среднемировой возраст начала старческих болезней авторы исследования определили в 65 лет. У россиян характерный для такого возраста набор болезней обычно есть уже к 59 годам», – говорится в материале.

РФ заняла 160-е место в рейтинге и находится примерно на одном уровне с Казахстаном, Индией, Болгарией, Буркина Фасо, Бурунди, Гамбией», – уточняется в исследовании.

Самое раннее старение было зафиксировано среди жителей Папуа-Новой Гвинеи, Маршалловых островов и Афганистана – средний возраст составляет 52 года. Позже всех стареют жители Японии (76,1 года), Швейцарии (76,1 года) и Франции (76 лет).