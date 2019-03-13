РИАМО - 13 мар. Восьмиклассники из школы №1252 имени Сервантеса в Москве создали беспилотник для наблюдения за городской флорой и фауной, он был сделан с помощью 3D-принтера, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Изобретение заняло первое место на конкурсе инженерных проектов «3D-бум». Участникам конкурса нужно было создать на 3D-принтере беспилотный аппарат, способный передвигаться как минимум в двух средах», – говорится в сообщении.

Ребята из школы №1252 придумали беспилотник, который перемещается по воздуху и под водой, при этом с помощью камер он мониторит экологическую обстановку. Свое изобретение школьники протестировали в Москве-реке.

При помощи разработки уже удалось выяснить, что в главной водной артерии столицы до сих пор можно встретить краснокнижные водоросли – торею реснитчатую.

«То, что в реке сохранилась такая флора, значит, что вода в городских водоемах относительно чистая», – отметил капитан команды изобретателей Риккардо Раффи.

В дальнейшем юные инженеры планируют использовать аппарат для наблюдения за птицами. За победу в конкурсе изобретателям вручили сертификаты, дающие дополнительные пять баллов к ЕГЭ при поступлении в Московский авиационный институт.