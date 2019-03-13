РИАМО - 13 мар. В 2019 году в Московской области будет создан реестр парковок, в который планируется включить все парковочные пространства региона, включая частные и дворовые, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В среду в Мособлдуме состоялось заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации. На нем обсудили мероприятия, направленные на развитие парковочного пространства на территории Московской области.

«Это нужно, в том числе, для выявления нехватки машино-мест для инвалидов, так как на данный момент такая проблема в области существует», – отметил глава управления организации парковочного пространства, эвакуации и администрирования министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона Виктор Щулепников.

По его словам, реестр станет первым шагом к организации единого парковочного пространства в Московский области.

Кроме того, в планах на текущий год – обустройство парковок в зоне развития проекта Московских центральных диаметров (МЦД).

«Сотрудники министерства обследовали все территории в районе железнодорожных станций, которые попадают под проект – их 14 (четыре – МЦД 1 (Одинцово-Лобня) и 10 – МЦД 2 (Нахабино-Подольск). Предварительно до конца года будет обустроено 750 машино-мест. Также прорабатывается вопрос об организации парковок на территориях РЖД», – отметил Щулепников.

Он подчеркнул, что с 2016 по 2018 годы в области реализована программа «Удобная парковка» – было организовано более 260 тысяч парковочных мест.

По его словам, в каждом муниципалитете сохраняются «локальные очаги дефицита парковочных мест – преимущественно в микрорайонах новой застройки и вблизи железнодорожных станций».

Всего в прошлом году выявили в регионе более 800 мест массового нарушения правил остановки или стоянки машин на проезжей части автодорог, газонах и тротуарах.

«Эти данные были получены как в ходе проверок, так и, основываясь на обращениях жителей, информации с портала «Добродел» и из социальных сетей. Была составлена карта этих очагов, передана в муниципалитеты, которые и занимаются ликвидацией этих очагов», – заключил Щулепников.