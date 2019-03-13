РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. На строительство детского сада на 250 мест на улице Вокзальная в центре подмосковного Подольска направят более 300 миллионов рублей, строительство планируют завершить к 2021 году, сообщил глава городского округа Подольск Николай Пестов на собрании городского актива.

В среду в концертном зале администрации муниципалитета состоялось собрание городского актива, посвященное подведению итогов социально-экономического развития Подольска в 2018 году. В нем приняли участие почетные жители Подольска, руководители предприятий и организаций, представители общественных и коммерческих структур, председатели профсоюзных и общественных организаций. В рамках мероприятия Пестов рассказал о задачах на текущий год.

«Детский сад на улице Вокзальная был старой довоенной постройки, и его уже нельзя было эксплуатировать. Территория, которую занимали этот и соседний такой же старенький детский сад, позволяет построить здесь достаточно большое дошкольное учреждение. Поэтому мы обратились в региональное правительство за включением объекта в госпрограмму, и в конце 2018 года было принято решение, что на его строительство направят 322 миллиона рублей», – сказал Пестов.

По его словам, работа по проектированию здания должна пройти в текущем году.

«К 2020 году мы получим документацию и в 2021 году завершим строительство», – подчеркнул Пестов.

Он отметил, что до объединения в Подольске стояла проблема обеспечения детей местами в детских дошкольных учреждениях. В первую очередь она касалась микрорайона Климовск (эта проблема там еще остается), а также города Подольск в старых его границах. При этом она была полностью решена на территории бывшего Подольского муниципального района.

В настоящее время в городском округе удалось с этой проблемой справиться. Сейчас функционирует сеть образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, она включает в себя 86 муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

В период с 2013 по 2018 годы в Подольске построили 14 дошкольных учреждений, реконструировали 4. Открыли 2,5 тысячи новых мест в дошкольных образовательных учреждениях, однако необходимо создать еще 1,6 тысячи мест.