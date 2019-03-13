РИАМО – 13 мар. Режиссер, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман отметил, что актер Леонид Ярмольник в своей критике КВН не объективен, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

Ранее Ярмольник рассказал, что, по его мнению, КВН перестал быть смешным, и удачей считается, если во всем КВН есть хоть одна хорошая шутка. Ярмольник раньше был постоянным членом жюри КВН, но перестал участвовать в съемках программы из-за конфликта с руководителем КВН Александром Масляковым.

«Это тот случай, когда я не могу согласиться с моим другом Леонидом Ярмольником. Не думаю, что он, как старательный телезритель, отслеживает все выпуски КВН, как когда-то следил за ними, будучи членом жюри. Поэтому он не видит всего, что происходит в КВН, и не может быть объективным в своих оценках», — сказал Гусман.

Он добавил, что КВН критиковали, любили и ненавидели во все времена его существования.

«То, что самобытно, ярко и незабываемо, всегда находится в центре внимания и обсуждения, всегда вызывает разные точки зрения. На то она и демократия. По крайней мере, в наших головах и вкусах. Кто-то любит свиной хрящик, а кто-то — фуа-гра, как говорится», — подчеркнул Гусман.

Режиссер отметил, что КВН меняется, на смену шуткам, конкурсам и командам приходят другие. Но главное, что, как и раньше, игроки КВН уходят из него знаменитыми – КВН остается социальным лифтом для его участников.

«КВНщики заполонили все телеканалы. И если (не – ред.) в собственных проектах, вроде «Уральских пельменей», «Даешь молодежь!» или Comedy Club, то в качестве закадровых авторов других программ, комедийных сериалов и прочее», — отметил Гусман.

Он добавил, что КВН – не только школа юмора, но и школа креативности, фантазии, интеллектуального риска и духовного саморазвития.