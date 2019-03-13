РИАМО - 13 мар. Небольшая неисправность ракеты «Союз-ФГ», которая 14 марта запустит корабль «Союз МС-12» к Международной космической станции (МКС), устранена на Байконуре, сообщает РИА Новости.

Ранее источник в отрасли сообщал, что испытания ракеты «Союз-ФГ» пришлось повторить в среду на Байконуре из-за проблем, возникших во время предстартовой проверки. Другой источник отметил, что в ракете пришлось заменить два прибора.

«Да, была небольшая неисправность, ее заменили, заменили весь тракт», – сказал российский космонавт, командир корабля Алексей Овчинин на предполетной пресс-конференции.