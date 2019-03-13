РИАМО - 13 мар. Власти Москвы в 2018 году одобрили архитектурно-градостроительные решения 27 спортивных объектов, что указывает на то, что в разных районах города занятия спортом и здоровый образ жизни станут доступнее, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Круглый стол «Спортивные кластеры в мегаполисах: современный городской тренд» прошел во второй день деловой программы международной выставки MIPIM-2019 в Каннах. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что делает Москва для создания новых спортивных объектов, и на какую целевой аудиторию они рассчитаны.

«Спортивная инфраструктура – один из важных элементов жизни города. Она должна удовлетворять профессиональным запросам и содействовать развитию массового спорта», – сообщил Кузнецов.

По его словам, за 2018 год Москомархитектурой были одобрены архитектурно-градостроительные решения 27 объектов, как профессиональных, так и направленных на обслуживание населения.

«Если же говорить о крупных объектах международного уровня, то в 2019-2020 годах в «Лужниках» планируется открыть Дворец водных видов спорта, Центр художественной гимнастики и центре единоборств. В дальнейшем, на территории «Лужников» начнут работу порядка 13 новых объектов, а число посетителей комплекса составит 5-6 миллионов человек в год», – отметил Кузнецов.

Инвестирует в спортивную инфраструктуру как город, так и коммерческие компании.

«Например, для Дворца водных видов спорта из бюджета Москвы выделили 148 миллионов долларов, на благоустройство набережной – 78 миллионов, еще 45 миллионов из частных средств планируется потратить на строительство Центра художественной гимнастики. В общей сложности, инвестиции в развитие территории «Лужников» общей площадью 159 гектаров составили 1,1 миллиарда долларов», – уточнил Кузнецов.

Одновременно рядом с территорией «Лужников» идет формирование спортивного кластера «Воробьевы горы» с лыжной трассой, трамплинами для лыжников и веревочным парком. В полном объеме кластер должен начать работу в конце 2020 – начале 2021 года.

Участники круглого стола также обсудили применение опыта Москвы в развитии спортивной инфраструктуры в регионах, жизненный цикл спортивной инфраструктуры мегаполисов: от проектирования до управления, спортивный lifestyle в современном мегаполисе и многое другое.

«Крупные международные спортивные события, такие как чемпионат мира по футболу или Олимпиада, стимулируют развитие спортивной инфраструктуры, как для профессионалов, так и для широкого круга жителей. В свою очередь наличие качественных спортивных объектов открывает городу и стране возможность для проведения международных соревнований, привлечения новых инвестиций», – отметил Кузнецов.

Выставка MIPIM проходит в Каннах 30 лет подряд. В ней принимают участие более 20 тысяч посетителей из 100 стран мира, более 3 тысяч экспонентов и участников деловой программы. В этом году MIPIM пройдет с 12 по 14 марта.