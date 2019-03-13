РИАМО - 13 мар. За минувшую неделю застройщики устранили 147 ранее выявленных нарушений на стройках Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

С 4 по 10 марта на строящихся объектах инспекторы ведомства выявили 194 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. При этом застройщики оперативно устранили 147 ранее выявленных нарушений.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 82 нарушения строительных норм и правил, приведено в порядок 16 строительных площадок, устранено 25 нарушений порядка ведения исполнительной документации, а также устранено 24 иных нарушения», – сообщил начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

За неделю инспекторский состав ведомства провел 136 проверок строящихся объектов.