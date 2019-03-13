РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 мар. В подмосковном Красногорске пересматривают бюджет после ряда встреч главы муниципалитета с жителями, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина в среду отчиталась перед жителями муниципалитета о работе администрации в 2018 году и планах на ближайшую пятилетку. Ранее она провела ряд встреч с жителями горокруга в теруправлениях и микрорайонах Красногорска, а также встретилась с работниками социальной сферы.

«В результате встреч с жителями мы пересматриваем бюджет. Мы формируем в бюджете такой «фонд добрых малых дел», как мы его называем между собой в администрации. Ведь большинство обращений жителей связано с какими-то адресными вопросами, решением конкретных, часто локальных проблем. И на решение этих проблем не нужно гениальных решений и колоссальных затрат», – сказала Хаймурзина.

По ее словам, это касается таких запросов, как завершение благоустройства Братцевского парка, обустройство тротуара к железнодорожной станции в Опалихе и других, которые администрация может решить в текущей работе, опираясь на мнение и деятельное участие жителей.

«У нас скоро начнется месячник чистоты. Запланировано четыре субботника. Будем вместе с жителями делать полезные дела и оставлять после себя востребованные проекты и объекты», – заключила Хаймурзина.