РИАМО – 13 мар. Несколько офисных комплексов над транспортными развязками могут построить в столице по проектам французских инженеров, сообщает «Интерфакс».

«Мне понравился опыт французского инженера Филиппа Журно, который реализовывает во Франции проекты строительства офисных комплексов над действующими развязками. Сейчас мы просчитываем пилотный проект офисного комплекса над транспортной развязкой около Савеловского вокзала», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В настоящее время просчитывается экономическая модель такого проекта и технические возможности его реализации.

«Если она (модель – ред.) окажется удачной, то проекты офисных комплексов над действующими развязками в Москве могут стать распространенным опытом», – добавил заммэра.

Он подчеркнул, что транспортная инфраструктура является мощным «магнитом» для инвесторов, в том числе иностранных.